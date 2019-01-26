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      "Народный фронт" на грани развала: однопартийцы разделились на два лагеря

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      Партия "Народный Фронт" находится на грани развала, ее лидер Арсений Яценюк долгое время не давал о себе знать, потеряв не только личную поддержку, но и всей партии. За 5 лет их рейтинг упал с 14% до 1%. В дополнение, в политической партии произошел раскол. На какие фронта разошелся "Народный фронт" – выясняли журналисты 24 канала.

      Почему Яценюк появлялся на билбордах?

      В конце 2018 года билборды с Арсением Яценюком заполонили украинские города. Осенью лидер партии напоминал об энергетической независимости, остановленном дефолте, движении в НАТО.

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      Казалось бы, бывший премьер начал агитацию на президентские выборы. А в действительности, лидер "Народного Фронта" тестирует свою партию на будущие парламентские выборы. Сейчас социологические исследования показывают рейтинг "народнофронтовцев" в пределах статистической погрешности.

      Когда говорим мы, что их рейтинг в пределах статистической погрешности, то он меньше статистической погрешности. Статистическая погрешность всегда в порядке 2-3%. А у них – менее 1%,
      – отметил политический обозреватель Роман Романюк.

      В 2014 году партия сыграла в начале российской агрессии, собрав в своих рядах участников АТО и Революции Достоинства. Таким образом "Народный Фронт" стал второй по численности фракцией в Верховной Раде, получив 80 мандатов. Но сейчас партия на грани развала.

      Это был предвыборный проект. Этот проект зарегистрировали накануне парламентских выборов за несколько месяцев. И этот проект не смог выжить даже один год,
      объяснил политический эксперт Александр Солонтай.

      На какие два лагеря разделился "Народный фронт"?

      "Народный фронт" разбился на два лагеря:

      1. Спикер парламента Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов, которые ненавидят Тимошенко, склоняются к Петру Порошенко. Говорят, что Арсений Яценюк лично вел переговоры, чтобы объединиться с БПП.

      порошенко турчинов парубій
      Турчинов и Парубий склоняются к Порошенко

      2. Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков и олигарх и экс-нардеп Николай Мартыненко почти не скрывают, что играют в пользу Юлии Тимошенко.

      аваков мартиненко тимошенко
      Аваков и Мартыненко склоняются к Тимошенко

      "Люди близкие к Мартыненко, я знаю, они уже в штабе Тимошенко. Аваков с Тимошенко вел переговоры, и есть определенная договоренность о ненападении", – рассказал нардеп от БПП Сергей Лещенко.

      Зачем Аваков "вооружился" мощным влиянием во время голосований?

      Не теряя времени, Аваков завязал на себе все структуры, которые занимаются проведением выборов. Кандидат в президенты Илья Кива, соратник министра внутренних дел, будет иметь своих представителей в избирательных комиссиях. Национальные дружины (которые тоже контролирует Аваков) – официальные наблюдатели. Полиция контролирует правопорядок – и главное – перевозит избирательные бюллетени. К тому же Аваков подписал меморандум с ЦИК, чтобы не допустить нарушений избирательных прав. Поэтому он фактически становится третьим теневым участником второго тура, от которого будут зависеть также результаты голосований.

      МВД и Аваков уже не будут выполнять указаний Банковой, а наоборот – будут расследовать возможные злоупотребления, которые будет оказывать Банковая на выборах,
      – утверждает Сергей Лещенко.

      По словам Романюка, "Народный фронт" с помощью Арсена Авакова, сможет показать, как партия не позволяет фальсифицировать выборы и скупать голоса. В то же время Арсений Яценюк пытается удержать два лагеря "Народного фронта" вместе, чтобы партия осталась у власти.

      По моим данным, все-таки компромисс был достигнут: все лидеры и вся партия "Народный фронт" работают над тем, чтобы во втором туре сошлись Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. То есть, чтобы не было каких-то случайных кандидатов,
      заверил политический обозреватель Роман Романюк.

      Шанс в "Народного фронта" получить фракцию в парламенте?

      Единственный шанс для "народнофронтовцев" получить хоть небольшую фракцию в следующем парламенте – собрать своих двух десятков мажоритарщиков, которые имеют влияние в своих округах. И пытаться преодолеть пятипроцентный проходной барьер по спискам.

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      А пока, чтобы напомнить о себе, "Народный Фронт" 2 февраля собирает съезд партии. Хотя там вряд ли выдвинут своего кандидата в президенты.

      Автор: Анастасия Крымова, Оксана Тропотяга
      Теги: Новости политики Парламентские выборы 2019 Новости Украины Выборы Президента 2019 Андрей Парубий Петр Порошенко Николай Мартыненко Александр Турчинов Юлия Тимошенко Арсен Аваков Арсений Яценюк Народный фронт
      Источник: 24 канал
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