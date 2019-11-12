Народовластие от "Слуги народа": Стефанчук раскрыл суть новых законопроектов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук озвучил ряд ключевых направлений развития народовластия, которые "Слуга народа" собирается предложить на рассмотрение парламента.

В эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV Стефанчук озвучил пять ключевых элементов народовластия.

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Мы проанализировали все, что есть в мире, и собрали большой пакет материалов о том, какие направления народовластия существуют. Для Украины из того перечня есть пять направлений,

– отметил Стефанчук.

Он рассказал, что партия рассматривает возможность принятия нового закона "О всеукраинском референдуме", а также готовит законопроект о местном референдуме.

В новом проекте закона "О всеукраинском референдуме" будут предусмотрены вопросы, которые не могут выноситься на обсуждение. К ним, среди прочего, будет принадлежать вопрос территориальной целостности.

Кроме этого депутаты собирают предложить проект закона о введении законодательных инициатив народа.

Среди прочего "Слуга народа" планирует предусмотреть в законодательстве возможность отзыва избирателями чиновников, а также принимаемых ими решений.

Последним проявлением народовластия от "слуг народа" есть "формулировка повестки дня", когда народ на местном или общенациональном уровне определяет, что "приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы себе думаете".