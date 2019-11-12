Народовладдя від "Слуги народу": Стефанчук розкрив суть нових законопроєктів

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук озвучив низку ключових напрямків розвитку народовладдя, які "Слуга народу" збирається запропонувати на розгляд парламенту.

В ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV Стефанчук озвучив п'ять ключових елементів народовладдя.

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Ми проаналізували все, що є у світі, та зібрали великий пакет матеріалів про те, які напрямки народовладдя існують. Для України з того переліку є п'ять напрямків,

– зазначив Стефанчук.

Він розповів, що партія розглядає можливість ухвалення нового закону "Про всеукраїнський референдум", а також готує законопроєкт про місцевий референдум.

У новому проєкті закону "Про всеукраїнський референдум" будуть передбачені питання, які не можуть виноситися на обговорення. До них, серед іншого, належатиме питання територіальної цілісності.

Крім цього депутати збирають запропонувати проєкт закону про запровадження законодавчих ініціатив народу.

Серед іншого "Слуга народу" планує передбачити в законодавстві можливість відкликання виборцями посадовців, а також прийнятих ними рішень.

Останнім проявом народовладдя від "слуг народу" є "формулювання порядку денного", коли народ на місцевому або загальнонаціональному рівні визначає, що "пріоритетним є перше, друге і третє, а не те, що ви собі думаєте".