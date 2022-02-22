Антониу Гуттариш подчеркнул, что действия Кремля нарушают территориальную целостность Украины. Генсек ООН призвал к диалогу.
Заметьте Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине через несколько часов
ООН поддерживает Украину
Антониу Гуттариш отметил, что ООН поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Поэтому генсек призывает все стороны конфликта к диалогу. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас необходимо воздержаться от действий и заявлений, которые могут спровоцировать эскалацию.
Генеральный секретарь считает решение России нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не отвечающим принципам Устава Организации Объединенных Наций,
– подчеркнул Гуттариш.
Путин признал боевиков: главное
- 21 февраля глава Кремля объявил о признании "независимости" квазиреспублик на временно оккупированной территории Украины.
- После этого он подписал документы – постановления о признании и "договоры о дружбе" с главарями боевиков.
- После этого Путин отдал приказ ввести российские войска на территорию псевдореспублик для "соблюдения мира".