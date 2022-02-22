Антониу Гуттариш подчеркнул, что действия Кремля нарушают территориальную целостность Украины. Генсек ООН призвал к диалогу.

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ООН поддерживает Украину

Антониу Гуттариш отметил, что ООН поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Поэтому генсек призывает все стороны конфликта к диалогу. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас необходимо воздержаться от действий и заявлений, которые могут спровоцировать эскалацию.

Генеральный секретарь считает решение России нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не отвечающим принципам Устава Организации Объединенных Наций,

– подчеркнул Гуттариш.

Обратите внимание! Признав боевиков Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.

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