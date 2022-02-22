Антоніу Гуттаріш наголосив, що дії Кремля порушують територіальну цілісність України. Генсек ООН закликав до діалогу.

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ООН підтримує Україну

Антоніу Гуттаріш наголосив на тому, що ООН підтримує Україну та її територіальну цілісність. Тому генсек закликає усі сторони конфлікту до діалогу. Крім того, він підкреслив, що зараз необхідно утриматися від дій та заяв, які можуть спровокувати ескалацію.

Генеральний секретар вважає рішення Росії порушенням територіальної цілісності і суверенітету України і таким, що не відповідає принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй,

– наголосив Гуттаріш.

Зверніть увагу! Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Про це попереджали українські та світові політики. Раніше усвідомлення цього підтверджував і Пєсков.

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