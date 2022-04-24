Об этом 24 апреля сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что военнопленные Вооруженных Сил Украины содержатся в колониях общего режима Ростовской области.

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"Для этого оккупанты расселили сразу 2 пенитенциарных учреждения на Юге России: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинском близ российско-украинской границы", – написала Денисова.

Охраняют заключенные

По словам омбудманки, полтора месяца назад оккупанты выселили узников в колонию №10 Ростова-на-Дону. Там они вынуждены спать в 3 смены. В тюрьмы в Каменске-Шахтинском и Зверевом теперь завозят украинских защитников.

Их охраняют сотрудники федеральной службы исполнения наказаний России и заключенные, оставленные на подсобных работах,

– сказала Денисова.

Она подчеркнула, что военнопленные должны находиться в лагерях в безопасных местах. Условия должны быть благоприятными. Денисова добавила, что ООН должна расследовать нарушения прав человека во время войны.

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