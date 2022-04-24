Про це 24 квітня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона розповіла, що військовополонених Збройних Сил України тримають у колоніях загального режиму Ростовської області.

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"Для цього окупанти розселили одразу 2 пенітенціарні установи на Півдні Росії: колонію загального режиму № 1 у місті Звєрєво, а також № 12 у Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону", – написала Денісова.

Охороняють ув'язненні

За словами омбудманки, півтора місяця тому окупанти виселили в'язнів до колонії № 10 Ростова-на-Дону. Там вони змушені спати у 3 зміни. У тюрми в Каменську-Шахтинському та Звєрєвому тепер завозять українських захисників.

Їх охороняють співробітники федеральної служби виконання покарань Росії та ув'язнені, яких залишили на підсобних роботах,

– сказала Денісова.

Вона наголосила, що військовополонені мають перебувати у таборах у безпечних місцях. Умови мають бути сприятливими. Денісова додала, що ООН повинна розслідувати порушення прав людини під час війни.

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