Нарушение международного права, – Джонсон о "признании" боевиков на Донбассе

Премьер-министр Борис Джонсон отреагировал на "признание" Россией боевиков на Донбассе. Он подчеркнул, что это нарушение международного права.

Джонсон заявил, что решение России фактически означает отказ от минских договоренностей. По его мнению, это зловещий знак.

Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

Это явное нарушение международного права. Это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских соглашений,

– подчеркнул Джонсон.

Будут ли более сильные санкции

Джонсона спросили, не пора ли Западу применить обещанные санкции. Премьер сказал, что надо подождать, как будут разворачиваться дальнейшие события.

Ранее политик говорил, что они будут задействованы, как только начнется российское наступление. Однако уже очевидно, что следует начать создавать максимально возможное давление. Джонсон подчеркнул, что сейчас трудно представить, как улучшить эту ситуацию.

Что этому предшествовало