Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник рассказал в эфире телемарафона, что Государственная инспекция энергетического надзора уже провела проверки относительно справедливого распределения света, пишет 24 Канал.

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Что известно о проверке Госэнергонадзора

Николай Колесник отметил, что Госэнергонадзор уже провел проверки в:

Винницкой,

Днепропетровской,

Житомирской,

Ивано-Франковской,

Кировоградской,

Одесской областях.

В ходе проверок установили, что практически во всех областях не обеспечен максимально возможный размер равномерного распределения объемов электрической энергии. Больше всего нарушений обнаружили в Днепропетровской и Житомирской областях,

– заявил Колесник.

Он уточнил, что на Житомирщине работники облэнерго препятствовали установлению факта нарушения. То есть они не допускали к щитам.

В Днепропетровской области в несколько раз увеличили сроки применения графиков графиков почасовых отключений (ГПВ) и количество очередей.

"Таким образом отключение продолжалось более 7 часов. На сегодня есть соответствующие предписания Госэнергонадзора по прекращения этих нарушений и восстановления равномерного принципа распределения электрической энергии", – пояснил заместитель министра.

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Он добавил, что в случае, если ситуация не изменится, то облэнерго будут штрафовать. Николай Колесник объяснил, что проверки продолжают.