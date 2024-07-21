Заступник міністра енергетики України Микола Колісник розповів в ефірі телемарафону, що Державна інспекція енергетичного нагляду вже провела перевірки щодо справедливого розподілу світла, пише 24 Канал.

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Що відомо про перевірку Держенергонагляду

Микола Колісник зазначив, що Держенергонагляд вже провів перевірки у:

Вінницькій,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Івано-Франківській,

Кіровоградській,

Одеській областях.

Під час перевірок встановили, що практично у всіх областях не забезпечено максимально можливий розмір рівномірного розподілу обсягів електричної енергії. Найбільше порушень виявили у Дніпропетровській і Житомирській областях,

– заявив Колісник.

Він уточнив, що на Житомирщині працівники обленерго перешкоджали встановленню факту порушення. Тобто вони не допускали до щитів.

У Дніпропетровській області в декілька разів збільшили терміни застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) та кількість черг.

"Таким чином відключення тривало понад 7 годин. На сьогодні є відповідні приписи Держенергонагляду щодо припинення цих порушень та відновлення рівномірного принципу розподілення електричної енергії", – пояснив заступник міністра.

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Він додав, що у випадку, якщо ситуація не зміниться, то обленерго штрафуватимуть. Микола Колісник пояснив, що перевірки продовжують.