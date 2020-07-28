Украина и Россия подписали соглашение о прекращении огня, однако оккупанты в первый день сорвали его. Это стало еще одним доказательством, что проводить переговоры с Путиным бесполезно.

Об этом в эфире 24 канала отметил российский журналист Игорь Яковенко. Он пояснил, что вести переговоры нужно, однако другим способом.

Обратите внимание Нарушение перемирия: как надавить на Путина

"Любые переговоры с Путиным – бесполезны. Конечно, Киев должен вести эти переговоры, ведь надо договариваться о том, чтобы как-то обменивать захваченных украинцев для того, чтобы сокращать количество убитых", – сказал Яковенко.

Однако он заявил, что с Кремлем невозможно будет договориться о чем-то до тех пор, пока Путин при власти.

Надо понимать, пока Путин будет в Кремле – будет война и украинцев будут убивать. Это очевидно,

– подытожил Яковенко.

Он заверил, что переговоры надо вести, но стоит понимать, что это не главное направление для того, чтобы прекратить войну.

Важно, кто со стороны России подписывал соглашение, – журналист РФ

По словам Яковенко, стоит обратить внимание еще на то, кто подписал это соглашение о перемирии с российской стороны. "Там подписало какое-то третье лицо. Это не сделал уполномоченный, который отвечает за эти переговоры. Подписал непонятный человек, чтобы снизить уровень ответственности", – пояснил журналист.

Он отметил, что с этим соглашением много непонятного, он создает множество проблем для Украины. "Совершенно непонятно, что делать Украине, когда ее обстреливают со стороны террористических организации ДНР и ЛНВ. Отвечать ли? Непонятно, кто будет контролировать эту историю", – заверил Яковенко.