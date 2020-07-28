Будь-які перемовини з Путіним – марні, – російський журналіст про порушення перемир'я на Донбасі
Україна та Росія підписали угоду про припинення вогню, однак окупанти в перший день зірвали її. Це стало ще одним доказом, що проводити перемовини з Путіним марно.
Про це в ефірі 24 каналу зазначив російський журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив, що вести перемовини потрібно, однак в інший спосіб.
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"Будь-які перемовини з Путіним – марні. Звісно, Київ мусить вести ці перемовини, адже треба домовлятись про те, щоб якось обмінювати захоплених українців для того, щоб скорочувати кількість вбитих", – сказав Яковенко.
Однак він заявив, що з Кремлем неможливо буде домовитись про щось до тих пір, поки Путін при владі.
Треба розуміти, поки Путін буде в Кремлі – буде війна й українців вбиватимуть. Це очевидно,
– підсумував Яковенко.
Він запевнив, що перемовини треба вести, але варто розуміти, що це не головний напрям для того, щоб припинити війну.
Важливо, хто з боку Росії підписував угоду, – журналіст
За словами Яковенка, варто звернути увагу ще на те, хто підписав цю угоду про перемир'я з російського боку. "Там підписало якесь третє обличчя. Це не зробив уповноважений, який відповідає за ці перемовини. Підписала незрозуміла людина, аби знизити рівень відповідальності", – пояснив журналіст.
Він зазначив, що з цією угодою багато незрозумілого, вона створює безліч проблем для України. "Зовсім незрозуміло, що робити Україні, коли її обстрілюють з боку терористичних організації ДНР і ЛНР. Чи відповідати? Незрозуміло, хто контролюватиме цю історію", – запевнив Яковенко.
Що відомо про угоду?Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі погодили Україна та Росія. Воно розпочалось з 00:01 27 липня 2020 року. Угоду підтримала ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи. Однак вже у перший день перемир’я в районі Водяного окупанти відкривали вогонь по українських позиціях із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Південного. Також неподалік Новомихайлівки проросійські найманці здійснили мінування трьома протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 за допомогою ручних протитанкових гранатометів.