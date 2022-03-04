"Нарушение техники безопасности": в России горит склад боеприпасов
Источник:Сухопутные войска ВСУ
В селе Теткино Курской области взорвался склад боеприпасов. Официальные кремлевские источники говорят, что это из-за "нарушения техники безопасности".
О пожаре сообщили Сухопутные войска ВСУ 4 марта. Данные им отправили читатели.
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В селе Теткино Курская область (Россия) взорвался склад боеприпасов. Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности во время ремонта военной техники. Да, кто же спорит,
– говорится в сообщении.
Пожар на складе боеприпасов в Теткино: видео
В сети люди шутят, мол, как это причиной может быть нарушение правил безопасности. Ведь в пожаре по классическому сценарию должны обвинить украинские войска. Вот несколько интересных реакций:
- Я надеюсь, что это кто-то специально сделал;
- Даже тепло стало на душе, приятные кадры;
- Ой, какая грустная новость.
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