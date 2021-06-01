В прокуратуре заявили, что оккупанты продолжают использовать собственную систему уголовного правосудия в политических целях. Они преследуют проукраинское население полуострова.

Важно Оккупанты Крыма осудили председателя Меджлиса Чубарова к 6 годам тюрьмы

Это нарушение законов и обычаев войны

Прокуратура автономии квалифицирует такие противоправные действия оккупантов по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Такими действиями оккупанты нарушают требования IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения. Они используют законодательство России при квалификации событий, которые происходили до оккупации полуострова.

Что известно о деле Чубарова