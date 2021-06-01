У прокуратурі заявили, що окупанти продовжують використовувати власну систему кримінального правосуддя у політичних цілях. Вони переслідують проукраїнське населення півострова.
Важливо Окупанти Криму засудили голову Меджлісу Чубарова до 6 років в'язниці
Це порушення законів та звичаїв війни
Прокуратура автономії кваліфікує такі протиправні дії окупантів за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років,
– мовиться у повідомленні прокуратури.
Такими діями окупанти порушують вимоги IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення. Вони використовують законодавство Росії при кваліфікації подій, які відбувались до окупації півострова.
Що відомо про справу Чубарова
- Окупанти заочно засудили Рефата Чубарова до 6 років в'язниці, штрафу – 200 тисяч рублів та 200 годин виправних робіт. Вони навіть вимагали для нього 9 років позбавлення волі.
- Справи проти нього порушили наприкінці березня 2020 року. Так зване "слідство" висувало незаконні обвинувачення заочно.
- Чубарову "приписували" організацію масових заворушень й публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. До речі, свідки навпаки зазначали, що коли Чубаров підходив до місць, де була напруга, конфлікти навпаки припинялися.
- Прокуратура Криму встановила та повідомила про підозри окупаційним "слідчим", "прокурорам" та "суддям". Загалом підозру отримали 29 осіб, які переслідували одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за такими ж незаконними підставами – нібито через організацію масового безладу під час мітингу.