У прокуратурі заявили, що окупанти продовжують використовувати власну систему кримінального правосуддя у політичних цілях. Вони переслідують проукраїнське населення півострова.

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Це порушення законів та звичаїв війни

Прокуратура автономії кваліфікує такі протиправні дії окупантів за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років,

– мовиться у повідомленні прокуратури.

Такими діями окупанти порушують вимоги IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення. Вони використовують законодавство Росії при кваліфікації подій, які відбувались до окупації півострова.

Що відомо про справу Чубарова