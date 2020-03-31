Росія заочно звинуватила Чубарова: що йому інкримінують

Слідчий комітет Росії висунув заочне "обвинувачення" голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.Звинувачують вони українського політика в організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії.

Відповідне повідомлення опублікувало підконтрольне Росії управління Слідкому в окупованому Криму.

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Окупанти звинувачують Чубарова в:

організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством;

публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ – ці заклики він здійснював з використанням ЗМІ;

публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ (без використання ЗМІ).

"Управлінням з розслідування особливо важливих справ встановило, що 25 лютого 2014 року Чубаров з метою зриву позачергового засідання сесії депутатів Верховної Ради Криму доручив своєму заступнику Ахтему Чийгоз організувати масові заворушення біля будівлі парламенту. Прихильники організації із застосуванням сили, заздалегідь приготованими палицями та дерев'яними палицями спробували відтіснити від будівлі уряду мітингувальників громадян, членів і прихильників політичної партії "Русское единство". В результаті організованих заворушень було зірвано позачергове засідання сесії депутатів і щонайменше 80 кримчанам завдано травми, двоє з них померли", – переконують вони.

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Крім того, на їхнє переконання, Чубаров навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів начебто закликав:

– здійснити екстремістську діяльність проти інтересів Росії,

– до повернення Криму до території України.

А восени 2015-го на Харківщині він нібито знову закликав до порушення територіальної цілісності. За даними Кремля, це сталося під час виступу Чубарова у межах організованої ним продовольчої блокади.

Також окупанти нагадали, що так званий Верховний суд Криму у вересні 2017 року засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму.

Крім того, так званий Центральний райсуд Сімферополя низці членів Меджлісу призначив покарання залежно від ступеня вини.

Зараз Слідком Росії встановлює обставини скоєних "злочинів" і допитує так званих свідків і очевидців. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва Головного слідчого управління.

Зауважимо, що справу проти Чубарова Слідчий комітет РФ в окупованому Криму відкрив 23 березня.

На це Чубаров відповів на своїй фейсбук-сторінці. Він назвав ситуацію спробою Москви залякати його та інших учасників майбутнього Маршу гідності.

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Ясна річ, Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня – дати проведення міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності". Ну і звичайно "сигнал" всім, хто в будь-якій формі протистояв, протистоїть і буде протистояти російській агресії і боротися за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом,

– зауважив очільник Меджлісу.

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