Россия заочно обвинила Чубарова: что ему инкриминируют
Следственный комитет России выдвинул заочное "обвинение" председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Обвиняют они украинского политика в организации массовых беспорядков и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.
Соответствующее сообщение опубликовало подконтрольное России управление Следкома в оккупированном Крыму.
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Оккупанты обвиняют Чубарова в:
- организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием;
- публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ – эти призывы он осуществлял с использованием СМИ;
- публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (без использования СМИ).
"Управлением по расследованию особо важных дел установило, что 25 февраля 2014 года Чубаров с целью срыва внеочередного заседания сессии депутатов Верховного Совета Крыма поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания парламента. Сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными дубинками и деревянными палками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии "Русское единство". В результате организованных беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов и не менее 80 крымчанам нанесены травмы, двое из них умерли", – убеждают они.
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Кроме того, по их мнению, Чубаров весной 2015 года в эфире одного из украинских телеканалов вроде призывал:
– осуществить экстремистскую деятельность против интересов России,
– к возвращению Крыма в территорию Украины.
А осенью 2015-го на Харьковщине он якобы вновь призвал к нарушению территориальной целостности. По данным Кремля, это произошло во время выступления Чубарова в пределах организованной им продовольственной блокады.
Также оккупанты напомнили, что так называемый Верховный суд Крыма в сентябре 2017 года осудил Чийгоза на 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, так называемый Центральный райсуд Симферополя ряду членов Меджлиса назначил наказание в зависимости от степени вины.
Сейчас Следком России устанавливает обстоятельства совершенных "преступлений" и допрашивает так называемых свидетелей и очевидцев. Ход расследования находится на контроле руководства Главного следственного управления.
Заметим, что дело против Чубарова Следственный комитет РФ в оккупированном Крыму открыл 23 марта.
На это Чубаров ответил на своей фейсбук-странице. Он назвал ситуацию попыткой Москвы запугать его и других участников будущего Марша достоинства.
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Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая – даты проведения международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Ну и конечно "сигнал" всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым,
– отметил глава Меджлиса.
Коротко о митинге 26 февраля 2014 года
- Зимой 2014 года у здания Верховного Совета Крыма прошел многотысячный митинг крымскотатарских активистов. Они вышли в поддержку территориальной целостности Украины. Им противостояли сторонники вхождения полуострова в состав Российской Федерации, которых возглавлял лидер движения "Русское единство" Сергей Аксенов.
- Во время акции между ее участниками начались схватки, которые перешли в массовые столкновения. Позже стало известно о смерти двух пророссийских активистов. Через год Следственный комитет России возбудил уголовное дело по организации массовых беспорядков. Начались первые аресты.
- На скамье подсудимых оказались только представители крымскотатарского народа, а пострадавшие – только представители русскоязычного населения.
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