Грубых нарушений не было, – полиция предварительно отчиталась о мероприятиях ко Дню победы
В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. По состоянию на 14:00 в полицию пришли 38 сообщений о нарушениях. Правоохранители уже начали 5 уголовных производств и составили 9 админпротоколов.
Источник:Нацполиция
По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители продолжают в усиленном режиме нести службу до завершения всех мероприятий.
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40 тысяч участников чествований и 38 сообщений о нарушениях
В настоящее время состоялось 600 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 40 тысяч граждан. В органы полиции поступило 38 сообщений о нарушениях. Личный состав продолжает нести службу для обеспечения общественной безопасности,
– отметил Яровой.
Он также добавил, что особое внимание правоохранители будут уделять местам отдыха граждан, в частности парковым и рекреационным зонам.
Каких нарушений зафиксировали больше всего
Клименко рассказал, что больше всего полученных сообщений о нарушениях касались использования запрещенной символики.
"В реестр внесли 5 сообщений относительно изготовления и использования символики тоталитарных режимов. Также составлено 9 административных протоколов", – отметил Клименко.
Глава Нацполиции обратил внимание на то, что накануне мероприятий провели серьезную профилактическую работу, поэтому пока грубых нарушений публичного порядка не зафиксировали.
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