В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. По состоянию на 14:00 в полицию пришли 38 сообщений о нарушениях. Правоохранители уже начали 5 уголовных производств и составили 9 админпротоколов.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители продолжают в усиленном режиме нести службу до завершения всех мероприятий.

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40 тысяч участников чествований и 38 сообщений о нарушениях

В настоящее время состоялось 600 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 40 тысяч граждан. В органы полиции поступило 38 сообщений о нарушениях. Личный состав продолжает нести службу для обеспечения общественной безопасности,

– отметил Яровой.

Он также добавил, что особое внимание правоохранители будут уделять местам отдыха граждан, в частности парковым и рекреационным зонам.

Каких нарушений зафиксировали больше всего

Клименко рассказал, что больше всего полученных сообщений о нарушениях касались использования запрещенной символики.

"В реестр внесли 5 сообщений относительно изготовления и использования символики тоталитарных режимов. Также составлено 9 административных протоколов", – отметил Клименко.

Глава Нацполиции обратил внимание на то, что накануне мероприятий провели серьезную профилактическую работу, поэтому пока грубых нарушений публичного порядка не зафиксировали.

Важно! В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. По всей территории страны запретили изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима. За это предусмотрена уголовная ответственность.

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В полиции рассказали о нарушениях на мероприятиях ко Дню победы: видео

Обратите внимание! В Украине, начиная с 2016 года, вместо Дня победы – 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. А 8 мая объявили Днем памяти и примирения – в этот день чествуют ветеранов войны и вспоминают погибших.