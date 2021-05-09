В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Станом на 14:00 до поліції надішли 38 повідомлень про порушення. Правоохоронці вже розпочали 5 кримінальних проваджень та склали 9 адмінпротоколів.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці продовжують у посиленому режимі нести службу до завершення всіх заходів.

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40 тисяч учасників вшанувань і 38 повідомлень про порушення

На цей час відбулося 600 масових заходів. Участь у них взяли понад 40 тисяч громадян. До органів поліції надійшло 38 повідомлень про порушення. Особовий склад продовжує нести службу для забезпечення громадської безпеки,

– зазначив Яровий.

Він також додав, що особливу увагу правоохоронці приділятимуть місцям відпочинку громадян, зокрема парковим та рекреаційним зонам.

Яких порушень зафіксували найбільше

Клименко розповів, що найбільше отриманих повідомлень про порушення стосувалися використання забороненої символіки.

"До реєстру внесли 5 повідомлень щодо виготовлення і використання символіки тоталітарних режимів. Також складено 9 адміністративних протоколів", – зазначив Клименко.

Глава Нацполіції звернув увагу на те, що напередодні заходів провели серйозну профілактичну роботу, тому поки що грубих порушень публічного порядку не зафіксували.

Важливо! У 2015 році Верховна Рада ухвалила пакет законів про декомунізацію. По всій території країни заборонили виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму. За це передбачена кримінальна відповідальність.

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