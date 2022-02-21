Вопиющее пренебрежение и нарушение международного права, – Запад резко осудил признание боевиков
Глава Кремля Владимир Путин в своем циничном обращении 21 февраля объявил о признании боевиков на Донбассе. Реакция Запада на это решение уже появилась.
Партнеры ожидаемо осуждают циничные действия Путина. Они называют это нарушением территориальной целостности и поддерживают нас, сообщает 24 канал.
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Кто выразил реакции
На такие новости уже отреагировали президенты Еврорадио и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен. Они твердо называют признание Путиным боевиков нарушением минских соглашений и территориальной целостности Украины.
ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с президентом Украины Владимиром Зеленским,
– заявили они.
В МИД Дании назвали такое решение враждебным. Там призвали Россию "прекратить нарушение международного права".
Латвия призвала Европейский Союз немедленно ввести санкции против России.
Не заставила себя ждать с реакцией и Великобритания. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что признание Россией боевиков демонстрирует вопиющее пренебрежение к ее обязательствам по минским соглашениям.
Отреагировала на события и Италия. В МИДе страны заявили, что решение Путина признать боевиков на оккупированном Донбассе противоречит минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путем.
ЕС хочет созвать саммит
Из-за сложившейся ситуации ЕС обсуждает проведение экстренного саммита сообщества. Он будет иметь целью выработать реакцию на решение России о признании боевиков.
В заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии говорится также, что Евросоюз ответит санкциями на подобные действия Путина.
Зеленский поговорил с Байденом
- На фоне последних событий Запад продолжает твердо поддерживать Украину. После циничного заявления Путина Владимир Зеленский немедленно побеседовал с президентом США Джо Байденом.
- В Польше уже отреагировали на решение главы Кремля признать боевиков в псевдореспубликах на Донбассе. Поэтому премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает Европейский Совет.
- Кроме этого, премьер Великобритании Борис Джонсон прервал собственный брифинг, чтобы поговорить с президентом Зеленским по поводу ситуации.