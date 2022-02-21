Вопиющее пренебрежение и нарушение международного права, – Запад резко осудил признание боевиков

Глава Кремля Владимир Путин в своем циничном обращении 21 февраля объявил о признании боевиков на Донбассе. Реакция Запада на это решение уже появилась.

Партнеры ожидаемо осуждают циничные действия Путина. Они называют это нарушением территориальной целостности и поддерживают нас, сообщает 24 канал.

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Кто выразил реакции

На такие новости уже отреагировали президенты Еврорадио и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен. Они твердо называют признание Путиным боевиков нарушением минских соглашений и территориальной целостности Украины.

ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с президентом Украины Владимиром Зеленским,

– заявили они.

В МИД Дании назвали такое решение враждебным. Там призвали Россию "прекратить нарушение международного права".

Латвия призвала Европейский Союз немедленно ввести санкции против России.

Не заставила себя ждать с реакцией и Великобритания. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что признание Россией боевиков демонстрирует вопиющее пренебрежение к ее обязательствам по минским соглашениям.

Отреагировала на события и Италия. В МИДе страны заявили, что решение Путина признать боевиков на оккупированном Донбассе противоречит минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путем.

ЕС хочет созвать саммит

Из-за сложившейся ситуации ЕС обсуждает проведение экстренного саммита сообщества. Он будет иметь целью выработать реакцию на решение России о признании боевиков.

В заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии говорится также, что Евросоюз ответит санкциями на подобные действия Путина.

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