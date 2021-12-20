Нарушил все каноны хирургии, – откровенный рассказ врача о спасении воинов в Дебальцево

Александр Данилюк – хирург и старший ординатор медицинской роты 128-й горнопехотной Закарпатской бригады. Во время российско-украинской войны он под обстрелами спасал украинских воинов.

Очередная ротация мужчины на фронт, а именно в Дебальцево, была 4 января 2015 года. Александр рассказал о своем опыте войны для проекта "Vоин – это я" от Военного телевидения Украины.

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Первое обострение

В Дебальцево в начале января 2015 года было относительно тихо. Интенсивность обстрелов такова, как в среднем по всей линии фронта. Однако оставалась настороженность относительно этого "аппендикса", в котором расположено Дебальцево, потому что с трех сторон были оккупанты.

Врач спасал воинов в Дебальцево / Скриншот с видео

Первое столь незначительное обострение произошло в рождественские дни. Тогда были сильные морозы и уже начались регулярные артиллерийские обстрелы.

Однако серьезное обострение ощутилось уже на Крещение. У нас тогда интенсивность обстрелов очень возросла, и мы это почувствовали по количеству раненых, которых приходилось спасать и эвакуировать, когда начинался такой нон-стоп.

Даже в тылу попадали под обстрелы

У нас было 3 врачебные бригады на базе с тремя автомобилями. И на каждой боевой позиции были боевые медики, а в батальонах – медицинские подразделения.

Однако возможностей становилось все меньше и меньше, чтобы вовремя оказывать помощь, а после того, как потеряли больницу в Светлодарске, времени становилось очень мало, потому что путь эвакуации занимал большое расстояние, что отнимало много времени. И с 30 января приходилось только эвакуировать.

Александр попадал под обстрелы / Скриншот с видео

Попадали даже в относительном тылу под обстрелы. Не говорю о передовой трассе к блокпосту Балу или Ольховатки. Даже за Дебальцевым были моменты пристрелок. Несколько раз мы на ходу выпрыгивали из автомобиля.

После 30 минут перестаешь бояться

Во время одного выезда на блокпост Балу начался обстрел. Я лег возле какого-то куска бетона, понятно, что он меня почти ничем не защищал в случае прямого попадания.

Было очень страшно. Я подтягивал к себе руки, ноги, чтобы не зацепило. А бой продолжался, и продолжался. Все вокруг взрывалось, летело, горело.

Уже где-то после 30 минут просто сил нет бояться. Это чувство "уставшего бояться" я очень хорошо помню. Непосредственно уже наша медицинская рота с каждым днем ​​периодически подвергалась обстрелам.

Чудом уцелел

По радиосвязи со штабом согласовывали время прибытия транспорта, которым мы будем эвакуировать раненых. Именно в тот момент, когда прибыл транспорт, именно в момент погрузки тяжелых раненых, произошел прицельный обстрел нашего расположения пакетом "Градов".

Это привело к еще большим потерям. У нас появились погибшие. Раненые, которые были, получили еще более тяжелые ранения. Их получили мои собратья из медроты.

Хирург чудом уцелел под обстрелами / Скриншот с видео

Я чудом уцелел – ракета "Града" разорвалась в нескольких метрах от нас. Но защитил стоявший между нами автомобиль. Понятно, что это был прицельный обстрел медицинской роты, потому что медрота была на этой локации много месяцев, боевых подразделений там нет, и пакет "Градов" прицельно выпущен именно в момент, когда происходила эвакуация раненых.

Тактика действий врачей изменилась

Никаких конвенций враг не собирался соблюдать, и, соответственно, с этим пониманием нужно было менять тактику действий, эвакуаций, связи и координации. Это еще больше усложняло и без того критическую ситуацию.

Наш тайник, наш блиндаж, стал операционной, реанимационной. Еще за день до того я не мог подумать, что условно нарушу все каноны хирургии, асептики и антисептики, и мне придется вмешиваться в организм непосредственно в этих условиях для того, чтобы спасти людей.

Что я с этим фонариком забирался людям в живот, зашивал печень, ампутировал конечности, оперировал от черепа до мизинца все части тела. Это как фантастика. Однако пришлось утром 9 февраля принять решение: либо мы попытаемся сделать все, что можем, либо другое решение, другие варианты даже не рассматривали.

Все "боги войны" затихли

Уже к концу ситуация была очень критичной. Я привык к постоянным звукам нашей артиллерии, которая размещалась в километре от нас. Привык постоянно слышать, что ведем активную оборону.

И 17 февраля утром я оперирую раненых и во время операции общаюсь с собратьями и говорю: "Что-то не слышно нашу арту". Раненый говорит: "Вы меня здесь оперируете, а мы были последние, кто отстреливался из нашей локации".

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То есть они были ранены, артиллерия повреждена. Тогда я понял, что это начало конца нашей обороны, потому что если затихают "боги войны", то пехоте долго не продержаться.

Чтобы вы понимали, до конца девятых суток в окружении практически все передовые подразделения держали весь периметр. Однако как бы ни было досадно, но 18 февраля начался прорыв.

Ребята работали безупречно

Это был многочасовой, ночной, а затем и дневной марш с постоянными засадами, боями, обстрелами, сломами. В этом марше проявлялись такие крутые моменты, даже если твой автомобиль не мог выехать на подъем, то приезжала какая-то тунгуска или танк и просто выталкивал твой грузовик на этот склон или вытаскивали из оврага.

Это была очень крутая командная работа, где никто не знал, кто, что, какое подразделение, но это была очень сплоченная, несмотря на все отчаяние, работа. Как на всю ту критическую ситуацию, ребята работали просто безупречно.

Последнего раненого оперировали без наркоза

Ты не запоминаешь каждого человека, но некоторые очень врезались в память. Кто-то вел себя нестандартно, кто-то был очень смелым. Кто-то для меня был суперсложным случаем.

Пациенты вдохновляли хирурга / Скриншот с видео

Именно те, кого я запоминал, находили меня, и эти встречи невероятно вдохновляли. Когда вижу человека, который жив, почти здоров и помню, что с командой сделал все, чтобы спасти еще одну душу, чтобы спасти еще одного защитника или мирного жителя.

Помню последнего раненого в Дебальцево – Саню Тарасюка, у которого четырехчасовая операция, чрезвычайно тяжелая, на внутренних органах. Наркоз на нем завершился на первом часу, а оперировать нужно было, а Саша жив-здоров, женился, и все прекрасно.

Александр Данилюк: Они не просто живы

С несколькими собратьями-ранеными мы даже ходим каждый год в горы. Двое из Дебальцево и один из Станицы Луганской, с которыми мы подружились.

Это уже стало традицией ежегодно идти в горный поход, в прямом смысле слова идти, потому что у них есть 2 ноги у каждого, хотя не у каждого они могли быть, потому что их жизнь была на волоске.

Это очень круто, что они не просто живы, а могут подниматься в горы даже впереди всех других здоровых. Такие моменты действительно ценны.