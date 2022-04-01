Нарушила экономику мира, – Трюдо не понимает, как Россия может быть в G20 после совершенного

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо жестко высказался по поводу членства России в G20. Он считает, что стране-агрессору там не место.

Он 31 марта подтвердил, что лидеры стран-участников "большой 20" обсуждают исключение России. Ранее это уже не раз предполагали, потому что и руководители других государств высказывали похожую критику.

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Могут возникнуть проблемы с исключением

Политик акцентировал, что присутствие России в альянсе непонятно для него. Это ведь страна, которая начала нескрываемую войну с Украиной и только навредила мировой экономике.

Нарушила (Россия – 24 канал) экономический рост для всех во всем мире и не может быть конструктивным партнером,

– подытожил Трюдо.

Однако следует отметить, что любые попытки западных союзников исключить Россию, вероятно, будут провальными. Ведь их могут ветировать другие члены G20, в который, в частности, входят Китай, Индия, Саудовская Аравия.

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