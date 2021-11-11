Нас будет еще больше, – мигрант из лагеря на белорусско-польской границе

В ближайшее время на белорусско-польскую границу может прибыть еще больше мигрантов. Они надеются, что со временем их все-таки пропустят в Европу.

Об этом рассказал Ребаз Наджм Хама Саид, курд из Ирака. Он находится в стихийном лагере мигрантов возле пункта пропуска Кузница – Брузги и пытается попасть в Польшу.

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Ребазу – меньше 30 лет. На родине он получил образование экономиста и работал с системами отопления. В течение месяца уже дважды пытался пересечь границу, но – неуспешно. "Лучше умереть здесь, чем вернуться в Курдистан (историческая родина курдов, которая разделена между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией – 24 канал). Там я окончил университет, но работу не нашел", – объяснял он ранее. Беженец подчеркнул, что там до сих пор действует сильное разделение на "очень богатых и очень бедных".

"Нас используют как оружие против ЕС"

По словам Ребаза, большинство мигрантов, которые сейчас живут на белорусско-польской границе, понимают, что Беларусь использует их как оружие против Евросоюза. Особенно сейчас, когда между ними есть конфликт.

Думаю, одна из сторон этого конфликта все равно проиграет: либо нас депортируют, либо мы окажемся в Европе,

– заметил он.

В то же время мужчина добавил, что мигранты все же надеются на второй вариант. Мол, Европейский Союз все-таки может сдаться, учитывая соблюдение прав человека и прав беженцев.

"ЕС не решится на войну"

Беженец убежден, что Евросоюз не решится на войну против мигрантов на границе, так как их слишком много. "Нас больше 2 тысяч. Люди продолжают прибывать на границу возле Бреста и Гродна", – объяснил он. Мужчина владеет информацией о том, что в ближайшее время к лагерю присоединятся еще до 600 человек.

По словам Ребеза, сейчас активно распространяют информацию о том, что больше всего шансов попасть в Европу – именно у тех, кто находится в пункте пропуска Кузница – Брузги. Вероятно, там откроют границу, и контрабандисты переведут мигрантов в обмен на деньги.

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