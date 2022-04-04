Об этом рассказала Генпрокурорка Украины Ирина Венедиктова в эфире единого телемарафона, сообщает 24 канал.

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Венедиктова подчеркнула, что сейчас прокуратура занимается поиском свидетелей, потерпевших, фото и видеодоказательств военных преступлений России. Обвинения причастные к зверствам в Украине, по ее словам, будут выдвигаться индивидуально. Механизм привлечения к ответственности в прокуратуре будет работать таким образом, что будут наказывать всех: от обычного солдата до высшего руководства.

Однако, добавляет генпрокурор, для начала необходимо ратифицировать соответствующие уставы.

На сегодняшний день нам нужно имплементировать Римский устав для того чтобы мы могли двигаться преступлениями против человечности, но в рамках Международного уголовного суда мы это можем делать уже,

– отметила Венедиктова.

Обратите внимание. По словам генпрокурора, немало военных преступлений вышли за пределы своей классификации и относятся к преступлениям против человечности.