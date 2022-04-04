Про це розповіла Генпрокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Венедіктова наголосила, що наразі прокуратура займається пошуком свідків, потерпілих, фото і відеодоказів воєнних злочинів Росії. Звинувачення причетним до звірств в Україні, за її словами, висуватимуться індивідуально. Механізм притягнення до відповідальності у прокуратурі працюватиме таким чином, що каратимуть усіх: від звичайного солдата до вищого керівництва.

Проте, додає генпрокурорка, для початку необхідно ратифікувати відповідні статути.

На сьогоднішній день нам потрібно імплементувати Римський статут для того щоб ми могли рухатися злочинами проти людяності, але в межах Міжнародного кримінального суду ми це можемо робити вже,

– зазначила Венедіктова.

Зверніть увагу. За словами генпрокурорки, чимало воєнних злочинів вийшли за межі своєї класифікації та належать до злочинів проти людяності.