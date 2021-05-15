Нас не бросят и спасут, – Рябошапка сказал, что означает визит Блинкена в Украину
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетил Украину. Этот визит имеет и хорошие, и плохие стороны.
Источник:24 канал
Из хорошего – то, что Соединенные Штаты Америки не бросят Украину. Об этом в эфире "перекрестный допрос" сказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
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"Он (визит Блинкена – 24 канал) означает, что нас не бросят и спасут, в частности от российской агрессии", – подчеркнул Рябошапка.
По его словам, есть и плохая сторона в ситуации. Украинской власти четко объяснили, что она должна сделать, в частности урегулировать процессы:
- в деолигархизации;
- в судебной реформе;
- касательно антикоррупции;
- касательно проблем корпоративного управления;
- реформирования Службы безопасности Украины.
Также, как отметил экс-генпрокурор, несколько человек, которые работают в окружении президента на основных должностях в государственных органах, по мнению партнеров Украины, не совсем качественно (а порой очень некачественно) выполняют свои функции.
Имитация дружбы с США
Их помощь Украине была намного эффективнее, если бы эти люди не работали на этих должностях. "К сожалению, власть не услышала этих месседжей. А те, которые услышала, откровенно с ними не согласилась", – отметил Рябошапка.
Поэтому думаю, что нас может ждать имитация дружбы с Соединенными Штатами Америки,
– сказал Рябошапка.
Он добавил, что помощь от США могла бы быть больше, если бы власть Украины проявила больше желания и воли в реформах.
Коротко о визите Блинкена в Украине
- Госсекретарь Энтони Блинкен посетил Украину 6 мая 2021 года.
- Он поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников.
- Блинкен заявил, что глава США Джо Байден хотел, чтобы он посетил Украину как можно быстрее.
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