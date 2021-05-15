Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетил Украину. Этот визит имеет и хорошие, и плохие стороны.

Из хорошего – то, что Соединенные Штаты Америки не бросят Украину. Об этом в эфире "перекрестный допрос" сказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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"Он (визит Блинкена – 24 канал) означает, что нас не бросят и спасут, в частности от российской агрессии", – подчеркнул Рябошапка.

По его словам, есть и плохая сторона в ситуации. Украинской власти четко объяснили, что она должна сделать, в частности урегулировать процессы:

в деолигархизации;

в судебной реформе;

касательно антикоррупции;

касательно проблем корпоративного управления;

реформирования Службы безопасности Украины.

Также, как отметил экс-генпрокурор, несколько человек, которые работают в окружении президента на основных должностях в государственных органах, по мнению партнеров Украины, не совсем качественно (а порой очень некачественно) выполняют свои функции.

Имитация дружбы с США

Их помощь Украине была намного эффективнее, если бы эти люди не работали на этих должностях. "К сожалению, власть не услышала этих месседжей. А те, которые услышала, откровенно с ними не согласилась", – отметил Рябошапка.

Поэтому думаю, что нас может ждать имитация дружбы с Соединенными Штатами Америки,

– сказал Рябошапка.

Он добавил, что помощь от США могла бы быть больше, если бы власть Украины проявила больше желания и воли в реформах.

Коротко о визите Блинкена в Украине