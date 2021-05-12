Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетил Украину 6 мая и обсудил актуальные для страны вопросы. В то же время власти до сих пор не выполняют советы и требования США.

По данным журналистов, Вашингтон уже более 7 лет направляет сигналы Киеву о необходимости реформ и преодоления эндемичной коррупции. Однако Украина до сих пор не может с этим справиться.

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О чем говорили на встрече

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина имеет 2 вызова:

внешний, что обусловлено действиями России;

внутренний, который вызывает угроза от коррупции, олигархов и тех, кто ставит свои интересы выше интересов украинского народа.

Энтони Блинкен приехал в Киев не только дать четкий сигнал России, что США поддерживают Украину перед лицом российской агрессии, но и чтобы разведать ситуацию внутри государства и оценить готовность украинских властей к осуществлению реальных преобразований, а не имитации.

Удачным ли был визит Блинкена

В американских экспертных кругах считают, что результаты этого визита оказались более чем скромными. Украинские аналитики констатируют, что на встрече в Киеве Зеленский и Блинкен лишь подтвердили свои позиции, но прорыва не произошло.

Есть определенная стагнация, где стороны практически озвучивают свои собственные ожидания от другой стороны, но другая сторона не готова быстро удовлетворить эти ожидания,

– объяснил исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Как считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Энтони Блинкен приехал в Украину не раздавать обещания, а собрать необходимую для принятия важных политических решений информацию.

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Реакция США на действия России

Сейчас в Белом доме разрабатывают стратегию в отношении России и ответ на агрессию Кремля в отношении Украины будет частью этих материалов. Однако Павел Климкин считает, что на решительную поддержку Байдена сейчас не стоит надеяться.

Белый дом и смена руководства "Нафтогаза"

Американская делегация пыталась выяснить ситуацию вокруг смены руководства "Нафтогаза". Белый дом помог реформировать украинскую компанию и это стало общей историей успеха Украины и США.

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Как улучшить отношения Украины и США

Пока украинская власть не научится слышать месседжи, которые присылает ей Белый дом, государству не стоит рассчитывать на значительный прорыв в двусторонних отношениях, отметили эксперты.

Визит Энтони Блинкена стал еще одним подтверждением этого. Американская делегация четко разъяснила Банковой свою позицию и теперь ожидает реальных шагов Киева.