Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відвідав Україну 6 травня й обговорив актуальні для країни питання. Водночас влада досі не виконує поради та вимоги США.

За даними журналістів, Вашингтон вже понад 7 років надсилає сигнали Києву про необхідність реформ та подолання ендемічної корупції. Однак Україна й досі не може з цим впоратися.

Цікаво Продуктивний час, – Блінкен про свою поїздку в Україну

Про що говорили на зустрічі

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Україна має 2 виклики:

зовнішній, що зумовлено діями Росії;

внутрішній, який спричиняє загроза від корупції, олігархів та тих, хто ставить свої інтереси понад інтереси українського народу.

Ентоні Блінкен приїхав до Києва не лише дати чіткий сигнал Росії, що США підтримують Україну перед лицем російської агресії, а й щоб розвідати ситуацію всередині держави і оцінити готовність української влади до здійснення реальних перетворень, а не імітації.

Чи вдалим був візит Блінкена

В експертних американських колах вважають, що результати цього візиту виявилися більше ніж скромними. Українські аналітики констатують, що на зустрічі у Києві Зеленський і Блінкен лише підтвердили свої позиції, але прориву – не сталося.

Є певна стагнація, де сторони практично озвучують свої власні очікування від іншої сторони, але інша сторона не готова швидко задовольнити ці очікування,

– пояснив виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко.

Як вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Ентоні Блінкен приїхав до України не роздавати обіцянки, а зібрати необхідну для ухвалення важливих політичних рішень інформацію.

Читайте також Нові пріоритети США: як американські ЗМІ оцінили візит Блінкена в Україну

Візит держсекретаря США до Києва: дивіться сюжет 24 каналу

Реакція США на дії Росії

Наразі у Білому домі розробляють стратегію щодо Росії і відповідь на агресію Кремля щодо України буде частиною цих матеріалів. Однак Павло Клімкін вважає, що на рішучу підтримку Байдена нині не варто сподіватися.

Білий дім та зміна керівництва "Нафтогазу"

Американська делегація намагалася з'ясувати ситуацію довкола зміни керівництва "Нафтогазу". Білий дім допоміг реформувати українську компанію і це стало спільною історією успіху України і США.

До теми Вітренко розповів про завдання, які отримав від Зеленського

Як покращити стосунки України та США

Поки українська влада не навчиться чути меседжі, які надсилає їй Білий дім, державі не варто розраховувати на значний прорив у двосторонніх відносинах, зазначили експерти.

Візит Ентоні Блінкена став ще одним підтвердженням цього. Американська делегація чітко роз'яснила Банковій свою позицію і тепер очікує реальних кроків Києва.