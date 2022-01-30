Однако Нидерланды и не должны "любить" Украину. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

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Нидерландцы понимают ситуацию в Украине, – Цимбалюк

Цимбалюк отметил, что в части международной поддержки Нидерланды голосуют во всех мировых организациях, как и Европейский Союз. "Вопрос в том, что нас и не надо особенно любить, как мне кажется", – подчеркнул он.

У меня есть друзья из Нидерландов и у нас прекрасные отношения. У них (нидерландцев – 24 канал) никогда не было сомнений, что происходит в Украине,

– рассказал журналист.

Заметьте! В январе 2022 года стало известно, что из-за возможных рисков нидерландская авиакомпания не будет оставлять свои экипажи ночевать в Украине.

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Помощь Украине от Нидерландов: кратко

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра 21 января заявил, что страна открыта к поставке оружия в Украину на фоне угрозы нападения России. Для этого организация должна подать соответствующий запрос.

Однако пока обращения НАТО нет. Предыдущий запрос заблокировала Германия при поддержке Нидерландов. Причиной было опасение возможной эскалации.

В то же время в немецкой Палате представителей отметили, что поддерживают оборонную военную поддержку Украины.

Международная помощь Украине / Инфографика 24 канала