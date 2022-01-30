Проте Нідерланди й не мають "любити" Україну. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії.

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Нідерландці розуміють ситуацію в Україні, – Цимбалюк

Цимбалюк зауважив, що у частині міжнародної підтримки Нідерланди голосують у всіх світових організаціях, як і Європейський Союз. "Питання в тому, що нас і не треба особливо любити, як мені здається", – наголосив він.

У мене є друзі з Нідерландів і у нас прекрасні стосунки. У них (нідерландців – 24 канал) ніколи не було сумнівів, що відбувається в Україні,
– розповів журналіст.

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Допомога Україні від Нідерландів: коротко

  • Очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра 21 січня заявив, що країна відкрита до поставлення зброї в Україну на тлі загрози нападу Росії. Для цього організація має подати відповідний запит.
  • Проте наразі звернення НАТО немає. Натомість попередній запит заблокувала Німеччина за підтримки Нідерландів. Причиною було побоювання можливої ескалації.
  • Водночас у німецькій Палаті представників відзначили, що підтримують оборонну військову підтримку України.

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Міжнародна допомога Україні / Інфографіка 24 каналу