Пример тому Михаил Васильевич и его сыновья – Иван и Василий, которые бок о бок защищают Украину от российских захватчиков. Их история появилась в соцсетях Национальной гвардии.

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Воюем за свободу и справедливость – история семьи, защищающей Одесщину

Михаил Васильевич родился в Одесской области, где до полномасштабной войны против Украины проживал со своей семьей, воспитывая двух сыновей и внука. После известия о вторжении вражеских войск мужчина пошел добровольцем защищать родную землю.

Во время разговора со своим старшим сыном Иваном, который сейчас кадровый офицер, я сказал, что не могу просто сидеть дома сложа руки и ждать повестки понимая, что враг уже на нашей земле,

– вспоминает Михаил Васильевич.

Во время этого разговора сын предложил вступить в ряды добровольцев Национальной гвардии. Идея показались правильной, учитывая, что за свою жизнь Михаилу пришлось побывать и в горячих точках.

"Я был военным и мечтал о том, что мои сыновья также станут защитниками своего государства. Так потому и суждено было случиться. Старший сын Иван служит в рядах Национальной гвардии, а младший Василий – в Вооруженных Силах Украины, – рассказывает мужчина.



Отец-добровольец защищает Украину вместе с сыновьями

Как и отец, оба сына сейчас выполняют боевые задания по обороне Одесской области И хотя он не знает, где они находятся, его греет мысль, что дети выбрали такой путь.

Конечно, переживаю за них. Когда жду очередное сообщение, время кажется тянется до бесконечности,

– рассказывает гвардиец.

Михаил Васильевич уверен в том, что сплоченность украинцев, которые стоят на защите государства и могут крепко держать оружие в руках – очень важное и мощное оружие. Он верит, что вскоре Украина будет свободной.

Я и мои сыновья воюем за свободу выбора. Свободу и справедливость. Только так! Победа обязательно будет за нами!

– с уверенностью говорит Михаил Васильевич.

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