Нас обманули на уровне самых влиятельных стран, – Вениславский о гарантиях безопасности

Гарантии безопасности, которые предоставляли Украине наиболее влиятельные страны, не были выполнены. На будущее нужны четкие юридические обязательства.

Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Украины Федор Вениславский в эфире телемарафона UA разом, передает 24 канал.

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К сожалению мы должны констатировать, и это должен признать весь цивилизованный мир, что, даже те гарантии, которые предоставляли США, Великобритания, и путем присоединения Франция и Китай, они не были выполнены, то есть фактически нас обманули на уровне наиболее влиятельных стран современного мира,

– отметил Вениславский.

Юридические документы, которые гарантировали целостность Украины

Он объяснил, что можно долго дискутировать о том, что в Будапештском меморандуме не было конкретных юридических механизмов, которые должны обеспечить нам безопасность, но депутат напомнил, что в самом названии меморандума было указано "гарантии безопасности Украине".

Кроме того, в Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО было предусмотрено, что страны-члены Альянса должны выполнить свои обязательства по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Несмотря на это, ни одной из стран, на сегодняшний день, те гарантии, которые были адекватны тем угрозам, которые мы сегодня видим, и даже такая составляющая, как "закрытие неба", для того, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили мирные жилые кварталы – не были выполнены,

– констатировал Вениславский.

Поэтому в будущих договорах мы должны прописать конкретные юридические обязательства, которые будут подтверждены конкретными действиями.

Вениславский сказал, при каких условиях Украина может отказаться от вступления в НАТО: смотрите видео