На телеграмм-канале СБУ появилось очередное видео с плененным "освободителем" Украины. Он не только покаялся в своих поступках, но и откровенно рассказал, как военных посылали на верную смерть.
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Оккупант сравнил русских военных со слепыми котятами
И пока командование в России обещало бойцам победный марш и скорый возврат, их ждали только смерть или плен. А также позор за то, что они причастны к убийству мирного населения Украины.
Солдат-срочник из Екатеринбурга рассказал, что в ночь с 23 на 24 февраля им сказали, что предстоит совершить марш примерно на 150 – 180 километров. Сама колонна оккупантов состояла из 30 танков.
Никому в танк не давали ни карты, ни телефона для связи. Документы, признаются солдаты, у них забрали еще в Белгороде. Они ехали всю дорогу за командиром и оказались на территории Украины.
В командовании на вопрос, почему они оказались в Украине, отметили, чтобы солдаты не задавали лишних вопросов. А у самого командира батальона на листочке был указан пункт назначения, в который колонна вражеских солдат должна была доехать.
Нас отправили, как слепых котят прямо к вам на территорию. Мы не понимали, что происходит,
– добавил он.
Не обошлось, конечно же, без разговора с родными. Так солдату дали возможность позвонить по телефону матери и рассказать, что он сейчас находится в плену, в Украине.
- – И все, вы только вдвоем выжили из всей колонны?
- – Из всего батальона нас четверо.
Смотрите на видео очередное признание вражеского военного:
Он добавил, что их якобы отправили на учебу. Но вместо учения военных отправили в Украину. Маму он призвал митинговать и восставать против руководства.
Митингуйте, перекрывайте дороги. Только так удастся остановить эту войну. Только так я смогу вернуться домой,
– сказал он маме.
Также он подчеркнул, чтобы матери других солдат писали обращение "Путину, этому уроду", рассказывали правду СМИ, чтобы те освещали реальную картину. Ведь, говорит пленный, мертвых тысячи, а российские военные на самом деле уничтожают мирные украинские города, а не спасают их.
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