На телеграм-каналі СБУ з'явилося чергове відео з полоненим "визволителем" України. Він не лише покаявся у своїх вчинках, а й відверто розповів, як військових посилали на вірну смерть.

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Окупант порівняв російських військових зі сліпими кошенятами

І поки командування у Росії обіцяло бійцям переможний марш і швидке повернення, їх чекали лише смерть або полон. А також ганьба за те, що вони причетні до вбивства мирного населення України.

Солдат-строковик з Єкатеринбурга розповів, що у ніч з 23 на 24 лютого їм сказали, що потрібно буде зробити марш приблизно на 150 – 180 кілометрів. Сама колона окупантів складалася з 30 танків.

Нікому у танк не давали ані карти, ані телефону для зв'язку. Документи, зізнається солдат, у них забрали ще у Бєлгороді. Вони їхали всю дорогу за командиром і опинилися, як виявилося, – десь ми це вже чули – на території України.

У командуванні на запитання, чому вони опинилися в Україні, наголосили на тому, щоб солдати не ставили зайвих питань. А в самого командира батальйону на листочку був вказаний пункт призначення, до якого колона ворожих солдатів мала доїхати.

Нас відправили, наче сліпих кошенят просто до вас на територію. Ми не розуміли, що відбувається,

– додав він.

Не минулося, звичайно ж, без розмови з рідними. Так солдатові дали можливість зателефонувати матері та розповісти, що він зараз перебуває в полоні, в Україні.

– І все, ви лише удвох вижили з усієї колони?

– З усього батальйону нас четверо.

Дивіться на відео чергове зізнання ворожого військового:

Він додав, що їх буцімто відправили на навчання. Але замість навчань військових відправили в Україну. Маму він закликав мітингувати та повставати проти керівництва.

Мітингуйте, перекривайте дороги. Лише таким чином вдасться зупинити цю війну. Тільки так я зможу повернутися додому,

– попросив він маму.

Також він наголосив, щоб матері інших солдатів писали звернення "Путіну, цьому виродку", розповідали правду ЗМІ, щоб ті висвітлювали реальну картину. Адже, каже полонений, мертвих тисячі, а російські військові насправді знищують мирні українські міста, а не рятують їх.

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