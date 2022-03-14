О создании памятных песен, выступлении перед киборгами, политике в творчестве и российской пропаганде – Андрей Шалимов рассказал в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

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"Вспышка" и украинские киборги

Андрей, когда у тебя появился замысел написать песню о войне? И почему именно о киборгах?

Мнение о том, что должен написать о войне, было со мной с самого начала – с конца февраля 2014 года.

"Вспышку" я начал писать во время самых ожесточенных боев за Донецкий аэропорт. Считаю, что Украине нужна своя современная мифология, и, по-моему, киборги – очень сильный образ украинского героя, защищающего родную землю.

Что чувствовал, когда писал "Вспышка"?

Песня писалась не один раз, она пережила много версий. Тогда мы с лучшим другом Артемом Чехом работали вместе в одном офисе. Помню момент, как еду на работу, и в переходе между Крещатиком и Майданом начинают приходить первые строчки, будто кто-то мне их надиктовывает.

У меня тогда не было смартфона, записывать было некуда, и я начал эти строчки присылать смсками Чеху прямо из метро, ​​чтобы при встрече переписать все. А через несколько месяцев Чех получает повестку, и я, дорабатывая текст "Вспышки", буду ассоциировать героя песни со своим другом.

Когда было сложнее во время написания или во время исполнения песни вживую перед ее героями?


Концертное выступление Freel / Фото с фейсбук-страницы Freel

Чья была идея презентовать трек перед защитниками ДАПа?

Леонид Кантер – основатель творческого хутора Обырок – пригласил меня выступить там на фестивале. Леонид – режиссер фильма "Добровольцы божьего чета", который он снимал вместе с Иваном Яснием собственноручно в Донецком аэропорту во время боев за него. Леонид пригласил на фестиваль героев фильма. Вот так и получилось, что я впервые исполнял песню именно перед киборгами.

Это был волнующий момент. После выступления ребята подходили ко мне, говорили, что песня понравилась, просили поскорее выпустить. Кстати, с некоторыми из них мы до сих пор поддерживаем связь.

А как о песне "Вспышка" отозвался твой друг Артем Чех? Ведь лирический герой по сути списан с него.

Лирический герой – не конкретный человек, это образ защитника Украины. Того, кто защищает наши дома, кто готов пожертвовать собой ради других.

Мне кажется, ничего сильнее вообще быть не может. А Чех для меня – просто герой. Я сильно переживал за друга, и когда он ушел на фронт, в упомянутом офисе мы с коллегами собирали в картонную коробочку деньги на снаряжение для него. Это был щемящий момент: коробка стояла у меня на столе, и целый день люди несли деньги "для Темы".

Каково, когда о твоей музыке говорят на школьных уроках литературы?

Наверное, кому-нибудь приятно видеть, что твои усилия не остались незамеченными. Такие вещи, как "Вспышка", я не пишу с каким-то расчетом. Просто пишу, потому что чувствую, что должен. Кто-то стреляет из оружия, а я стреляю словами. Каждый делает свое.

Чем для тебя есть "Вспышка" дань памяти киборгов или сугубо собственные переживания, вызванные героической обороной аэропорта?

Думаю, лучшее определение тому, чем есть эта песня, смогут дать люди.

О политике в творчестве


Андрей Шалимов: "Для меня "Вспышка" и "Черный дым" – одинаковые по силе" / Фото с фейсбук-страницы Freel

Андрей, ты тоже написал трек и о Майдане. Когда и как появился "Черный дым" ?

Я был активным участником Майдана, от первого до последнего дня, эта тема для меня особенная. Не отреагировать на все то, что увидел своими глазами, я просто не мог.

У тебя есть ощущение, что песня "Черный дым" так же мощна, как и "Вспышка", и тоже когда-нибудь будет упомянута на официальном уровне?

Для меня "Вспышка" и "Черный дым" – одинаковые по силе. Сейчас почти каждый день получаю сообщения о "Вспышке", люди отмечают ее в соцсетях, благодарят, пишут... Эта песня сейчас звучит для людей особенно остро.

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"Шо там у хохлов" и "Шпиль" – это попытка высмеять русскую пропаганду?

Да, мне хотелось ответить на все эти безумные обвинения, на "мальчиков в трусиках"… В основе песни "Шо там у хохлов" – выдуманная история о том, как филолог из Москвы приезжает на Донбасс, чтобы спасать русский язык, а там:

Одни бурят, язык учить не хотят – тяжелая ноша!
Говорю: что вам нужно? Бурят хором: лошадь!

Видео на песню я решил сделать провокативным, это больше акционизм, художественный акт – почти 4 минуты в кадре пылает Кремль, а снизу в движущейся строке перечисляются безумные заголовки российской пропаганды.

О печальных песнях и "музыке вне политики"

Не считаешь ли ты, что нам остро не хватает шутливых песен о войне и политике? Ведь в приподнятом настроении легче строить государство и убивать врагов.

Сатира – мощный инструмент, но им нужно уметь пользоваться. Мне хотелось бы, чтобы не только песни были причиной нашего приподнятого настроения.


Андрей Шалимов и команда во время съемок клипа "Вспышка" / Фото с фейсбук-страницы Freel

Планируешь писать в дальнейшем политически мотивированные тексты? И о войне еще что-нибудь будет?

На самом деле и "Вспышка", и "Черный дым" – это не о политике. Для меня мотивация к созданию таких песен – это героизм людей, их невероятные подвиги. В политике сложно найти героя абсолютно чистого персонажа, хотя у нас политиков часто идеализируют. Я надеюсь, что в нашей стране люди будут более ответственными и будут проявлять интерес к политической и общественной жизни не только на выборах.

По-твоему, музыкант может быть аполитичным? Как относишься к тем артистам, которые повторяют как мантру слова о "музыке вне политики"?

Еще несколько лет назад мой ответ был бы резким и грубым. Полагаю, что за последние два года я очень сильно изменился как личность. Основная причина этого – занятие с психотерапевтом.

Стараюсь теперь не разбрасываться проклятиями по разные стороны, очень сомневаюсь, что если "наехать" на человека, то он сразу осознает, в чем был неправ. У каждого из нас есть собственная система координат.

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Кто-то запускает салюты рядом с домами – люди даже не задумываются, что могут кому-то причинить вред. А я помню, что в Украине есть сотни тысяч людей, прошедших через фронт, которым эти салюты могут напоминать об обстрелах.

Однако я не проклинаю людей, которые запускают фейерверки, потому что не думаю, что это действенно. А я активно собираю подписи под петицией относительно запрета продажи пиротехники, объясняю людям, почему это важно.

Мне не близко мнение, о котором ты спрашиваешь, о "музыке вне политики"... Но я не спешу кричать "позор", я попробую поговорить, разобраться, объяснить... Собственно, не один раз занимался этим. Следует помнить, что мы живем во времена, когда вражеская армия стоит на нашей территории. Они наивно думают, что у них получится запугать нас, но не понимают, что "нас пол страны железобетонный".

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