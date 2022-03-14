О создании памятных песен, выступлении перед киборгами, политике в творчестве и российской пропаганде – Андрей Шалимов рассказал в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

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"Вспышка" и украинские киборги

Андрей, когда у тебя появился замысел написать песню о войне? И почему именно о киборгах?

Мнение о том, что должен написать о войне, было со мной с самого начала – с конца февраля 2014 года.

"Вспышку" я начал писать во время самых ожесточенных боев за Донецкий аэропорт. Считаю, что Украине нужна своя современная мифология, и, по-моему, киборги – очень сильный образ украинского героя, защищающего родную землю.

Что чувствовал , когда писал " Вспышка "?

Песня писалась не один раз, она пережила много версий. Тогда мы с лучшим другом Артемом Чехом работали вместе в одном офисе. Помню момент, как еду на работу, и в переходе между Крещатиком и Майданом начинают приходить первые строчки, будто кто-то мне их надиктовывает.

У меня тогда не было смартфона, записывать было некуда, и я начал эти строчки присылать смсками Чеху прямо из метро, ​​чтобы при встрече переписать все. А через несколько месяцев Чех получает повестку, и я, дорабатывая текст "Вспышки", буду ассоциировать героя песни со своим другом.

Когда было сложнее – во время написания или во время исполнения песни вживую перед ее героями?

Было сложно морально в то время, когда писал песню, я сильно переживал: сначала за защитников аэропорта, впоследствии – за друга. Выполнять "Вспышку" перед киборгами – это не сложный момент, это – честь.



Концертное выступление Freel / Фото с фейсбук-страницы Freel

Чья была идея – презентовать трек перед защитниками ДАПа?

Леонид Кантер – основатель творческого хутора Обырок – пригласил меня выступить там на фестивале. Леонид – режиссер фильма "Добровольцы божьего чета", который он снимал вместе с Иваном Яснием собственноручно в Донецком аэропорту во время боев за него. Леонид пригласил на фестиваль героев фильма. Вот так и получилось, что я впервые исполнял песню именно перед киборгами.

Это был волнующий момент. После выступления ребята подходили ко мне, говорили, что песня понравилась, просили поскорее выпустить. Кстати, с некоторыми из них мы до сих пор поддерживаем связь.

К сожалению, Леонид Кантер впоследствии ушел из жизни. О нем и его путешествиях у меня есть отдельная песня – "Табурет" .

А как о песне "Вспышка" отозвался твой друг Артем Чех? Ведь лирический герой по сути списан с него.

Лирический герой – не конкретный человек, это образ защитника Украины. Того, кто защищает наши дома, кто готов пожертвовать собой ради других.

Мне кажется, ничего сильнее вообще быть не может. А Чех для меня – просто герой. Я сильно переживал за друга, и когда он ушел на фронт, в упомянутом офисе мы с коллегами собирали в картонную коробочку деньги на снаряжение для него. Это был щемящий момент: коробка стояла у меня на столе, и целый день люди несли деньги "для Темы".

Каково, когда о твоей музыке говорят на школьных уроках литературы?

Наверное, кому-нибудь приятно видеть, что твои усилия не остались незамеченными . Такие вещи, как "Вспышка", я не пишу с каким-то расчетом. Просто пишу, потому что чувствую, что должен. Кто-то стреляет из оружия, а я стреляю словами. Каждый делает свое.

Чем для тебя есть "Вспышка" – дань памяти киборгов или сугубо собственные переживания , вызванные героической обороной аэропорта?

Думаю, лучшее определение тому, чем есть эта песня, смогут дать люди.

О политике в творчестве



Андрей Шалимов: "Для меня "Вспышка" и "Черный дым" – одинаковые по силе" / Фото с фейсбук-страницы Freel

Андрей, ты тоже написал трек и о Майдане. Когда и как появился " Черный дым " ?

Я был активным участником Майдана, от первого до последнего дня, эта тема для меня особенная. Не отреагировать на все то, что увидел своими глазами, я просто не мог.

Считаю этот трек одним из лучших. Написал текст весной 2014 года, помню, что тоже было впечатление, будто кто сверху надиктовывает мне слова, а я записываю. Для меня это очень болезненная тема, мне до сих пор бывает тяжело на Аллее Героев Небесной Сотни, когда вспоминаю "дыры в фонарных столбах" .

У тебя есть ощущение, что песня " Черный дым " – так же мощна, как и " Вспышка " , и тоже когда-нибудь будет упомянута на официальном уровне?

Для меня "Вспышка" и "Черный дым" – одинаковые по силе. Сейчас почти каждый день получаю сообщения о "Вспышке", люди отмечают ее в соцсетях, благодарят, пишут... Эта песня сейчас звучит для людей особенно остро.

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" Шо там у хохлов " и " Шпиль " – это попытка высмеять русскую пропаганду?

Да, мне хотелось ответить на все эти безумные обвинения, на "мальчиков в трусиках"… В основе песни "Шо там у хохлов" – выдуманная история о том, как филолог из Москвы приезжает на Донбасс, чтобы спасать русский язык, а там:

Одни бурят, язык учить не хотят – тяжелая ноша!

Говорю: что вам нужно? Бурят хором: лошадь!

Видео на песню я решил сделать провокативным, это больше акционизм, художественный акт – почти 4 минуты в кадре пылает Кремль, а снизу в движущейся строке перечисляются безумные заголовки российской пропаганды.

О печальных песнях и "музыке вне политики"

Не считаешь ли ты, что нам остро не хватает шутливых песен о войне и политике? Ведь в приподнятом настроении легче строить государство и убивать врагов.

Сатира – мощный инструмент, но им нужно уметь пользоваться. Мне хотелось бы, чтобы не только песни были причиной нашего приподнятого настроения.



Андрей Шалимов и команда во время съемок клипа "Вспышка" / Фото с фейсбук-страницы Freel

Планируешь писать в дальнейшем политически мотивированные тексты? И о войне еще что-нибудь будет?

На самом деле и "Вспышка", и "Черный дым" – это не о политике. Для меня мотивация к созданию таких песен – это героизм людей, их невероятные подвиги. В политике сложно найти героя абсолютно чистого персонажа, хотя у нас политиков часто идеализируют. Я надеюсь, что в нашей стране люди будут более ответственными и будут проявлять интерес к политической и общественной жизни не только на выборах.

Именно сейчас, учитывая полномасштабное вторжение, обдумываю еще одну песню о войне. Здесь еще и дело в том, что у меня есть "Вспышка", и я хотел бы избежать сравнений с ней. Надо просто отпустить все эти внутренние предостережения и написать. Наверное, я просто жду, пока кто-то сверху снова начнет "надиктовывать" мне строчки.

По-твоему, музыкант может быть аполитичным? Как относишься к тем артистам, которые повторяют как мантру слова о " музыке вне политики " ?

Еще несколько лет назад мой ответ был бы резким и грубым. Полагаю, что за последние два года я очень сильно изменился как личность. Основная причина этого – занятие с психотерапевтом.

Стараюсь теперь не разбрасываться проклятиями по разные стороны, очень сомневаюсь, что если "наехать" на человека, то он сразу осознает, в чем был неправ. У каждого из нас есть собственная система координат.

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Кто-то запускает салюты рядом с домами – люди даже не задумываются, что могут кому-то причинить вред. А я помню, что в Украине есть сотни тысяч людей, прошедших через фронт, которым эти салюты могут напоминать об обстрелах.

Однако я не проклинаю людей, которые запускают фейерверки, потому что не думаю, что это действенно. А я активно собираю подписи под петицией относительно запрета продажи пиротехники, объясняю людям, почему это важно.

Мне не близко мнение, о котором ты спрашиваешь, о "музыке вне политики"... Но я не спешу кричать "позор", я попробую поговорить, разобраться, объяснить... Собственно, не один раз занимался этим. Следует помнить, что мы живем во времена, когда вражеская армия стоит на нашей территории. Они наивно думают, что у них получится запугать нас, но не понимают, что "нас пол страны железобетонный".