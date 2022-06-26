Корреспондентка 24 канала рассказала, что в ночь на 26 июня в Харькове была неспокойная, кафиры нанесли удары по городу. От обстрелов пострадали не менее 3 районов.

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По ее словам, в Холодногорском районе чудом выжили супруги.



Спасатели достали супругов из-под завалов в Харькове / Скриншот с видео

Ракета попала в двухэтажное здание, он рассыпался и люди оказались под завалами.

Как только началась воздушная тревога, я даже не успела ее выключить, как нас с мужем привалило двумя стенами и потолком. Хотя мы не слышали ни взрыва, ни удара,

– рассказывает потерпевшая Ольга Пиденко.

Она говорит, что мужчина рукой пробил отверстие, чтобы был доступ воздуха, потому что они были полностью засыпаны.

Ольга признается, что прежде, чем их спасли, она говорила мужчине, что они прожили счастливую жизнь. "Мы говорили, что мы будем счастливы и умрем в один день, но только не так ", - добавила она.

По ее словам, позже супруги услышали крики, которые их ищут. Приехали спасатели, они час доставали людей из-под завалов.

"Слава богу, что мы выжили. Нас Бог значит любить. Потому что, судя по случившемуся, выжить мы не должны", – говорит потерпевшая.

Людям в Харькове удалось чудом спастись от смерти: видео



В Немышлянском районе Харькова кафиры "Ураганами" обстреляли дома. Один снаряд также попал в здание больницы. "Ураганами" накрыло и новые жилые многоэтажки. Их обстреливают уже вдвое.

Было несколько прилетов. Мы побежали укрыться в ванной, и тогда уже попало в дом. Мы живем на 3 этаже и услышали, как сыпется кирпич, и поняли, что попало в соседний дом,

– говорит житель Сергей.

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Люди оттуда начали выезжать уже второй раз за войну, потому что дом сильно пострадал. Там перебит водопровод, вода течет прямо по стенам.

Третий обстрел был в Шевченковском районе . Там ракета вложила в частный сектор, образовалась огромная воронка. Людей там не ранило.

В Харьковской области от обстрелов погиб по меньшей мере один человек, также было 7 раненых.

Добавим, что накануне, в ночь на 24 июня, кафиры попали ракетой в спортивный комплекс , где раньше готовили олимпийских чемпионов. Из-за обстрела в помещении вспыхнул пожар на 200 квадратных метрах. Поэтому сооружение разрушено.