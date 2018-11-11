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      Нас не поймали, – Монатик рассказал о съемках романтического клипа "Зашивает душу"

      21 Читати новину українською
      Монатик
      Монатик / Скриншот

      Недавно певец Монатик покорил сеть новым клипом "Зашивает душу". В кадре артист предстал с моделью, с которой провел увлекательный день в Венеции.

      В программе "Светская жизнь" Монатик откровенно признался, что его жена вряд ли ревновала к красавице, которая внешне очень похожа на нее. По словам артиста, он никогда не давал поводов для недоверия.

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      "Возможно, где-то проскакивало, но вряд ли ревность. Ведь я не даю ни одного повода. Мы максимально понимаем, что такое профессия, а что такое личная жизнь. А в личной жизни я, по крайней мере мне так кажется, не давал повода для ревности", – рассказал Монатик.

      Певец признался, что его жена Ирина Демичева при просмотре клипа "Зашивает душу" могла вспомнить их романтические прогулки и поностальгировать о прошлом. По словам Монатика, в ролике режиссер Таня Муиньо фактически изобразила его историю любви.

      Жизнь, только немного гиперболизированная ради кадра. Конечно, мы не прыгаем в каналы Венеции, хотя мы могли бы,
      – добавил Монатик.

      Кроме этого, артист прокомментировал нарушение закона, на которое Монатик пошел ради эффектного кадра. В клипе певец с моделью нырнул в канал Венеции, за что мог получить немалый штраф. И не только денежная компенсация грозила Монатику: часто каналы очень загрязнены, от чего в итальянском городке стоит неприятный запах.

      "Я в детстве купался в реке Стырь. В принципе я не брезгливый человек и это же не классно будет, если они туристам скажут, что туда можно нырять. Во-вторых, там штраф 500 евро за такие прыжки. Но мы не платили, нас не поймали", – рассказал Монатик.

      Смотрите видео клипа Монатика "Зашивает душу":

       

      Теги: Новости Украины Музыка Монатик LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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