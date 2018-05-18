NASA отправляет миссию к Солнцу

NASA летом 2018 для изучения Солнца запустит космический зонд Parker Solar Probe.

Об этом говорится на сайте NASA.

Как отметили в агентстве, новая миссия, а также еще одна, которую запустят в 2020-м, приблизятся к Солнцу на рекордно малое расстояние.

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Как пояснил представитель NASA Крис Сир, миссию запускают, чтобы понять, как работает Солнце, и как оно влияет на космическую ситуацию с точки зрения предсказуемости.

Также в NASA объяснили, что Солнце необходимо всесторонне изучать, чтобы изучить влияние его энергии на Землю.

NASA запускает миссию к Солнцу (видео):