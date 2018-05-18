NASA відправляє місію до Сонця
NASA влітку 2018-го для вивчення Сонця запустить космічний зонд Parker Solar Probe.
Про це мовиться на сайті NASA.
Як зазначили в агентстві, нова місія, а також ще одна, яку запустять у 2020-му, наблизяться до Сонця на рекордно малу відстань.
Як пояснив представник NASA Кріс Сір, місію запускають, щоб зрозуміти, як працює Сонце, і як воно впливає на космічну ситуацію з точки зору передбачуваності.
Також у NASA пояснили, що Сонце необхідно всебічно вивчати, щоб вивчити вплив його енергії на Землю.
NASA запускає місію до Сонця (відео):
Джерело: 24 Канал
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