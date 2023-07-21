Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, NASAMS может работать против ракетных атак, но Patriot сбивает все.

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"Прекрасно, что нам дают еще дополнительно 4 NASAMS. Но мне бы хотелось увидеть все-таки 4 Patriot. Быстро получить и развернуть как можно больше установок Patriot – приоритет для нас", – убежден он.

Новые Patriot очень помогли бы Украине

Крамаров отметил, что в Европе, США есть пусковые установки Patriot, которые они могли бы сейчас оперативно передать Украине. К примеру, Штаты прикрыты пусковыми установками Patriot.

У нас сейчас в Украине две батареи ЗРК Patriot на дежурстве. Еще хотя бы 3 – 4 батареи очень помогли бы нам,

– сказал военный эксперт.

Ракета, которую выпускает комплекс NASAMS для отработки "Шахедов", намного дешевле одной ракеты комплекса Patriot, которая отработает по такой же цели. Как заявляли западные чиновники, их экономика тоже истощается.

Крамаров о NASAMS и Patriot: смотрите видео

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