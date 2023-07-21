Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, NASAMS може працювати проти ракетних атак, але Patriot збиває все.

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"Прекрасно, що нам дають ще додатково 4 NASAMS. Але мені б хотілось побачити все-таки 4 Patriot. Швидко отримати та розгорнути якомога більше установок Patriot – пріоритет для нас", – переконаний він.

Нові Patriot дуже допомогли б Україні

Крамаров зазначив, що у Європі, США є пускові установки Patriot, які вони могли б зараз оперативно передати Україні. Наприклад, Штати прикриті пусковими установками Patriot.

У нас зараз в Україні є дві батареї ЗРК Patriot на чергуванні. Ще хоча б 3 – 4 батареї дуже допомогли б нам,

– сказав військовий експерт.

Ракета, яку випускає комплекс NASAMS для відпрацювання "Шахедів", є набагато дешевшою, ніж одна ракета комплексу Patriot, яка відпрацює по такій же цілі. Як заявляли західні посадовці, їхня економіка теж виснажується.

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