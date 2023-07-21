Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, NASAMS може працювати проти ракетних атак, але Patriot збиває все.
До теми NASAMS, боєприпаси до них і не тільки: США виділяють Україні мільярдний пакет допомоги
"Прекрасно, що нам дають ще додатково 4 NASAMS. Але мені б хотілось побачити все-таки 4 Patriot. Швидко отримати та розгорнути якомога більше установок Patriot – пріоритет для нас", – переконаний він.
Нові Patriot дуже допомогли б Україні
Крамаров зазначив, що у Європі, США є пускові установки Patriot, які вони могли б зараз оперативно передати Україні. Наприклад, Штати прикриті пусковими установками Patriot.
У нас зараз в Україні є дві батареї ЗРК Patriot на чергуванні. Ще хоча б 3 – 4 батареї дуже допомогли б нам,
– сказав військовий експерт.
Ракета, яку випускає комплекс NASAMS для відпрацювання "Шахедів", є набагато дешевшою, ніж одна ракета комплексу Patriot, яка відпрацює по такій же цілі. Як заявляли західні посадовці, їхня економіка теж виснажується.
Крамаров про NASAMS та Patriot: дивіться відео
Україна отримає ще 4 NASAMS від США
- 19 липня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів. До пакета увійшли 4 зенітно-ракетні комплекси NASAMS і боєприпаси до них, 152-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси.
- Зауважимо, що перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS прибули в Україну 7 листопада. Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
- NASAMS призначений для знищення цілей на середніх і малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Максимальна дальність ураження коливається від 25 до 50 кілометрів, а висота – від 15 до 25. Ракета здатна досягати швидкості 4 900 кілометрів на годину.
- ЗРК має покращені радари і потужні системи управління вогнем. Окрім того, кожна з пускових установок має по 6 ракет. Вони можуть одночасно вдарити по одній або декількох цілях.