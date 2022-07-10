Что усилит защиту украинского неба

Речь идет о норвежской мобильной батарее зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Об этом рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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По его словам, Украина уже общается по этому поводу с производителем. Он объяснил, что существует очередь на закупку этих комплексов и, поскольку не было заявки Украины, многие комплексы невозможно получить. В то же время, положительное решение США, которые производят ракеты для этой системы, и норвежского производителя, дает "зеленый свет" для Украины.

При этом Игнат отметил, что противовоздушная оборона Украины работает достаточно эффективно и сбивает крылатые ракеты россиян, но нуждается в улучшении. К тому же упомянул, что существует и определенная специфика работы.

Мы сейчас работаем в других реалиях, чем в мирном времени. Воздушные Силы работают по новым подходам, в условиях, когда нужно постоянно перемещаться, постоянно избегать ракетных атак врага,

– сказал он.

Украина не может существовать без прикрытия с воздуха

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что такое государство как Украина не может существовать без прикрытия с воздуха. Несмотря на то, что наше государство имеет истребительную авиацию, штурмовую и бомбардировочную, нуждается в новой, ведь то, которое есть – советского образца и малочисленное.

По его словам, те силы и средства, которые Украина использует в борьбе с технологически и количественно превосходящим оккупантом, морально устарели, поэтому нужно будет развивать свою систему ПВО, усиливать ее образцами противоракетной и противовоздушной обороны.

По мнению Игната, существенно усилить ПВО Украины смогут такие зенитные ракетные комплексы, как норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T, которые Украина ожидает получить в ближайшее время.

В то же время он считает, что в первую очередь сейчас необходимо защитить украинцев от ракетных атак, поскольку передача истребителей и самолетов – не быстрый процесс.

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