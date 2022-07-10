Що посилить захист українського неба

Мовиться про норвезьку мобільну батарею зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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За його словами, Україна вже спілкується щодо цього з виробником. Він пояснив, що існує черга на закупівлю цих комплексів і, оскільки не було заявки України, багато комплексів не можливо отримати. Водночас позитивне рішення США, які виробляють ракети для цієї системи, та норвезького виробника, дає "зелене світло" для України.

При цьому Ігнат зауважив, що протиповітряна оборона України працює досить ефективно і збиває крилаті ракети росіян, але потребує покращення. До того ж згадав, що існує й певна специфіка роботи.

Ми зараз працюємо в інших реаліях, ніж у мирному часі… Зараз Повітряні Сили працюють за новими підходами, в умовах, коли потрібно постійно переміщуватися, постійно уникати ракетних атак ворога,

– сказав він.

Україна не може існувати без прикриття з повітря

Спікер Повітряних сил ЗСУ наголосив, що така держава, як Україна, не може існувати без прикриття з повітря. Попри те, що наша держава має винищувальну авіацію, штурмову та бомбардувальну, потребує нової, адже наявна – радянського зразка та малочисельна.

За його словами, ті сили та засоби, які Україна використовує в боротьбі з технологічним і кількісно переважаючим окупантом, морально застарілі, тому потрібно буде розвивати свою систему ППО, посилювати її сучасними зразками протиракетної та протиповітряної оборони.

Тож, на думку Ігната, суттєво посилити ППО України зможуть такі зенітні ракетні комплекси, як норвезький NASAMS та німецький IRIS-T, які Україна очікує отримати найближчим часом.

Водночас він вважає, що першочергово зараз необхідно захистити українців від ракетних атак, оскільки передача винищувачів та літаків, – не швидкий процес.

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