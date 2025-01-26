Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александра Гладуна для ТСН.

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Что известно о численности населения в Украине сейчас

Александр Гладун отметил, что численность населения на подконтрольной территории демографы действительно оценивают примерно в 29 миллионов человек. В то же время он отметил, что погрешность может составлять плюс-минус 1 миллион человек.

В наших сложных условиях это вполне приемлемая погрешность. Более или менее эта цифра соответствует реальности,

– подчеркнул Гладун.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ также подчеркнул, что если же кто-то озвучивает цифру в 28 или 30 миллионов, то поспорить с этим трудно. Потому что пока невозможно иметь объективную информацию о точном количестве.

К слову, в октябре 2024 года Кабинет Министров утвердил Стратегию демографического развития Украины до 2040 года, которую разработало Министерство социальной политики. Документ предусматривает создание условий для комфортной жизни в Украине: доступное жилье, качественная общественная инфраструктура, безопасная среда, безбарьерность, инклюзивный рынок и тому подобное.

В то же время по оценке Института демографии и проблем качества жизни, к 2041 году численность населения в Украине может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона. Особое внимание в стратегии уделяется минимизации оттока украинцев за границу, поддержке внутренне перемещенных лиц и созданию стимулов для возвращения мигрантов.