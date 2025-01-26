Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександра Гладуна для ТСН.

До теми МВФ погіршив демографічний прогноз для України: що буде з кількістю населення

Що відомо про кількість населення в Україні зараз

Олександр Гладун зазначив, що чисельність населення на підконтрольній території демографи дійсно оцінюють приблизно у 29 мільйонів осіб. Водночас він зазначив, що похибка може становити плюс-мінус 1 мільйон людей.

В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності,

– підкреслив Гладун.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ також підкреслив, що якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко. Тому що наразі неможливо мати об'єктивну інформацію щодо точної кількості.

До слова, у жовтні 2024 року Кабінет Міністрів затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року, яку розробило Міністерство соціальної політики. Документ передбачає створення умов для комфортного життя в Україні: доступне житло, якісна громадська інфраструктура, безпечне середовище, безбар'єрність, інклюзивний ринок тощо.

Водночас за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя, до 2041 року кількість населення в Україні може скоротитися до 28,9 мільйона осіб, а до 2051 року – до 25,2 мільйона. Особлива увага у стратегії приділяється мінімізації відтоку українців за кордон, підтримці внутрішньо переміщених осіб та створенню стимулів для повернення мігрантів.