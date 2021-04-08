Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины до 2026 года. Так, в Фонде предположили, что население сократится почти на миллион человек.

Такие данные отметили в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики". Отчет опубликовали 6 апреля. Читайте также МВФ советует странам потратить деньги на вакцину, чтобы восстановить экономику По информации Фонда населения Украины на конец 2020 года составляет 41 миллионов 483 тысячи человек. В течение ближайших 6 лет население будет сокращаться. Каким будет население Украины: прогноз На конец 2021 года – 41 миллион 317 тысяч человек;

В 2022 году – 41 миллион 152 тысячи;

В 2023 году – 40 миллионов 987 тысяч;

В 2024 году – 40 миллионов 823 тысячи;

В 2025 году – 40 миллионов 660 тысяч;

В 2026 году – 40 миллионов 497 тысяч. Что известно о переписи населения Последний раз перепись украинцев состоялась еще в 2001 году. После этого население нашей страны не считали.

В конце 2020 года Кабинет Министров назначил всеукраинскую перепись населения на 2023 год. Его должны были провести еще в 2020, однако из-за пандемии коронавируса и карантина этого не стали делать.

По словам министра Кабмина Олега Немчинова, в Госстате просят выделить на это примерно 7 миллиардов гривен. Интересно Какое реальное количество населения Украины: ответ демографа