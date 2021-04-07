МВФ советует странам потратить деньги на вакцину, чтобы восстановить экономику
В Международном валютном фонде сказали, каким образом страны могут справиться с восстановлением экономики после пандемии. Там призвали тратиться на приобретение вакцины – это, по их мнению, будет лучшим шагом к успеху.
Источник:Barrons
Также добавили, что вакцинация населения является самым быстрым путем к восстановлению государственных финансов. Благодаря этому к 2025 году дополнительные налоговые поступления развитых экономик достигнут триллиона долларов.
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Также спрогнозировали, что мировой ВВП увеличится на 9 триллионов долларов.
Таким образом вакцинация окупится "с лихвой",
– отметили в МВФ.
МВФ и Всемирный банк призвали правительства стран и в дальнейшем поддерживать бизнес и население. Это стоит делать до тех пор, пока пандемия не станет контролируемой.
Вакцинация в Украине: главное
- Сейчас в Украине вакцинируют препаратом от AstraZeneca (Covishield).
- Однако 25 марта в Украину поступили еще 215 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Сейчас эту вакцину исследуют в лаборатории.
- Также 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer. Она должна поставить нам 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
- Несмотря на это, стоит отметить, что темпы вакцинальной кампании в Украине достаточно медленные.
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