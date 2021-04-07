В Международном валютном фонде сказали, каким образом страны могут справиться с восстановлением экономики после пандемии. Там призвали тратиться на приобретение вакцины – это, по их мнению, будет лучшим шагом к успеху.

Также добавили, что вакцинация населения является самым быстрым путем к восстановлению государственных финансов. Благодаря этому к 2025 году дополнительные налоговые поступления развитых экономик достигнут триллиона долларов.

Обратите внимание В ЕС признали образование тромбов от AstraZeneca побочным эффектом: заявление компании

Также спрогнозировали, что мировой ВВП увеличится на 9 триллионов долларов.

Таким образом вакцинация окупится "с лихвой",

– отметили в МВФ.

МВФ и Всемирный банк призвали правительства стран и в дальнейшем поддерживать бизнес и население. Это стоит делать до тех пор, пока пандемия не станет контролируемой.

Справка. По подсчетам МВФ, с начала пандемии страны потратили примерно 16 триллионов долларов на поддержку бизнеса. Стоит отметить, что 10 триллионов – дополнительные расходы и потерянная прибыль. В то же время еще 6 триллионов – правительственные займы и вливания капитала для бизнеса.

Вакцинация в Украине: главное