МВФ радить країнам витратити гроші на вакцину, щоб відновити економіку
У Міжнародному валютному фонді сказали, у який спосіб країни можуть впоратися з відновленням економіки після пандемії. Там закликали витрачатись на придбання вакцини – це, на їхню думку, буде найкращим кроком до успіху.
Джерело:Barrons
Також додали, що вакцинація населення є найшвидшим шляхом до відновлення державних фінансів. Завдяки цьому до 2025 року додаткові податкові надходження розвинутих економік сягнуть трильйона доларів.
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Також спрогнозували, що світовий ВВП збільшиться на 9 трильйонів доларів.
У такий спосіб вакцинація окупиться "з лишком",
– зазначили в МВФ.
МВФ та Світовий банк закликали уряди країн і надалі підтримувати бізнес та населення. Це варто робити до того часу, поки пандемія не стане контрольованою.
Вакцинація в Україні: головне
- Наразі в Україні вакцинують препаратом від AstraZeneca (Covishield).
- Однак 25 березня в Україну надійшли ще 215 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Наразі цю вакцину досліджують у лабораторії.
- Також 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer. Вона повинна поставити нам 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
- Попри це, варто зазначити, що темпи вакцинальної кампанії в Україні досить повільні.
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