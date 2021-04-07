У Міжнародному валютному фонді сказали, у який спосіб країни можуть впоратися з відновленням економіки після пандемії. Там закликали витрачатись на придбання вакцини – це, на їхню думку, буде найкращим кроком до успіху.

Також додали, що вакцинація населення є найшвидшим шляхом до відновлення державних фінансів. Завдяки цьому до 2025 року додаткові податкові надходження розвинутих економік сягнуть трильйона доларів.

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Також спрогнозували, що світовий ВВП збільшиться на 9 трильйонів доларів.

У такий спосіб вакцинація окупиться "з лишком",

– зазначили в МВФ.

МВФ та Світовий банк закликали уряди країн і надалі підтримувати бізнес та населення. Це варто робити до того часу, поки пандемія не стане контрольованою.

Довідка. За підрахунками МВФ, від початку пандемії країни витратили приблизно 16 трильйонів доларів на підтримку бізнесу. Варто зазначити, що 10 трильйонів – додаткові видатки та втрачені прибутки. Водночас ще 6 трильйонів – урядові позики та вливання капіталу для бізнесу.

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