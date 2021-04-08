Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України до 2026 року. Так, у Фонді припустили, що населення скоротиться майже на мільйон осіб.

Такі дані зазначили у квітневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки". Звіт опублікували 6 квітня. Читайте також МВФ радить країнам витратити гроші на вакцину, щоб відновити економіку За інформацією Фонду населення України на кінець 2020 року становить 41 мільйонів 483 тисячі осіб. Впродовж найближчих 6 років населення скорочуватиметься. Яким буде населення України: прогноз На кінець 2021 року – 41 мільйон 317 тисяч осіб;

2022 року – 41 мільйон 152 тисячі;

2023 року – 40 мільйонів 987 тисяч;

2024 року – 40 мільйонів 823 тисячі;

2025 року – 40 мільйонів 660 тисяч;

2026 року – 40 мільйонів 497 тисяч. Що відомо про перепис населення Востаннє перепис українців відбувся ще у 2001 році. Після того населення нашої країни не рахували.

У кінці 2020 року Кабінет Міністрів призначив всеукраїнський перепис населення на 2023 рік. Його мали провести ще у 2020, однак через пандемію коронавірусу та карантин цього не стали робити.

За словами, міністра Кабміну Олега Немчінова, у Держстаті просять виділити на це приблизно 7 мільярдів гривень. Цікаво Яка реальна кількість населення України: відповідь демографині