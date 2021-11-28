Об этом свидетельствуют результаты аналитической справки ООН "демографические процессы", которую опубликовали 19 ноября.

Важно Третий по численности этнос: РФ не включила украинский в список языков для переписи населения

Основными причинами сокращения населения там называют:

низкий коэффициент рождаемости,

высокий уровень смертности,

постоянный рост масштабов внешней миграции.

С чем это связано

В ООН убеждены, что украинцы не могут иметь желаемое количество детей из-за недостаточного уровня благосостояния и отсутствия у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за новорожденными.

Зато на высокую смертность, особенно среди мужчин, влияет их частое рисковое поведение и неинфекционные болезни. По данным организации, примерно треть украинцев умирают в возрасте до 65 лет.

Как это можно изменить

В ООН указывают, что низкий уровень рождаемости вряд ли изменится при любом сценарии. Поэтому власти надо обеспечить развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальной защиты людей на достаточном уровне.

Политика должна основываться на современных, точных, правдивых и подробных данных о населении, чтобы обеспечить надлежащее формирование бюджета и предоставление товаров и услуг, ориентированных на людей,

– указывают в ООН.

Также, чтобы уменьшить ожидаемое снижение численности рабочей силы и обеспечить финансовую стабильность, стоит пересмотреть условия участия на рынке труда и установленный законодательством возраст выхода на пенсию.

Сколько людей живет в Украине

По данным Государственной службы статистики, численность населения Украины по состоянию на октябрь 2021 года составляла 41 миллион 319 тысяч граждан. В эти данные не входят жители временно оккупированных территорий.

Интересно! Перепись населения в Украине состоится в 2023 году. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что для этого выделят минимум 400 миллионов гривен.